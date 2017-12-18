В оккупированном Крыму суд смягчил приговор украинскому журналисту Семене
Приговор смягчили в части дополнительного наказания – уменьшили срок запрета заниматься публичной деятельностью с трех лет до двух.
Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма смягчил приговор журналисту Николаю Семене в части дополнительного наказания. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Суд смягчил приговор журналисту в части дополнительного наказания – уменьшил срок запрета заниматься публичной деятельностью с трех лет до двух.
Как известно, крымского журналиста Николая Семену обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.
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Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября назначил Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.
Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».
Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций осудили вынесенный Николаю Семене приговор.