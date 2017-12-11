50-летняя красавица: во Львов привезли главную елку города (видео)
17:16, 11 декабря 2017Общество
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Праздничное дерево городу досталось совершенно бесплатно.
Главной елкой Львова стала 50-летняя красавица, подаренная жительницей Брюховичей
Главная елка Львова досталась в этом году городу бесплатно. Новогоднее дерево подарила жительница села Брюховичи. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Елке полвека, высотой она двадцать метров. Дерево уже срубили и уже везут на центральную площадь города.
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Ранее сообщалось, что организаторы показали фото "ожившей" новогодней елки в Киеве.
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