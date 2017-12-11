50-летняя красавица: во Львов привезли главную елку города (видео)

17:16, 11 декабря 2017
Общество
1272

 Праздничное дерево городу досталось совершенно бесплатно.

Главная елка Львова досталась в этом году городу бесплатно. Новогоднее дерево подарила жительница села Брюховичи. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Елке полвека, высотой она двадцать метров. Дерево уже срубили и уже везут на центральную площадь города. 

Читайте такжеТысячи "инновационных фонариков": организаторы рассказали, какой будет главная елка страны (видео)

Ранее сообщалось, что организаторы показали фото "ожившей" новогодней елки в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #елка Львов#новый год Львов