В Днепре начинается сезон новогодних мероприятий

В Днепре 19 декабря стартует программа «Днепр - город, где сбываются мечты». Этот проект станет частью всех новогодних мероприятий, которые проведут в городе. Об этом "Информатор" сообщает со ссылкой на заместителя мэра Днепра Александра Шикуленко.

С 19 по 26 декабря в рамках программы пройдут 20 спектаклей для талантливой молодежи города. Почти 7 тысяч детей посетят мероприятия, а также получат около 5 тысяч сладких подарков, 1600 флешек и 30 планшетов.

«Мы попытались учесть все пожелания детей и молодежи. Запланировано 13 детских спектаклей для детей младшего школьного возраста, большая водная феерия — для детей среднего школьного возраста. Ученики старших классов посетят главное юмористическое шоу города «КаВуН», а для молодежи мы подготовили сеансы новогодних фильмов в кинотеатре «Материк-кино», — рассказал начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета Евгений Хорошилов.

Кроме того, в рамках программы запланировано карнавальное шествие. 22 декабря в 17:00 его участники соберутся возле горсовета и отправятся в парк имени Глобы, где в 17:30 откроется новогодняя елка. Возглавит шествие единственная в Украине современная американская пожарная машина.

А 25 декабря в 10:00 на площади у культурно-спортивного комплекса «Шинник» состоится акция «Экоелка» — горожане смогут собрать символ Нового года из вторичного сырья. Жюри выберет лучшие работы в двух номинациях — дерево высотой до 1,5 метра и до 3-х метров.

«Мы провели опрос среди студентов, интересен ли им проект «Экоелка». Получили положительные отзывы. У нас есть премии для победителей: первое место — 3 тысячи гривен, второе — 2 тысячи гривен, третье — 1 тысяча гривен», — заявил директор КСК «Шинник» и представитель федерации баскетбола «3 х 3» в Днепропетровской области Михаил Зайцев.

Завершится программа 26 декабря молодежным карнавалом во Дворце детей и юношества. Для горожан устроят конкурсы, развлечения, фотозоны и розыгрыш призов. Мероприятие могут бесплатно посетить все желающие. Для этого есть два условия — обязательная регистрация, которая откроется 20 декабря на странице управления молодежи, внешкольного образования и национально-патриотического воспитания в социальной сети Facebook, и наличие карнавального костюма. Кстати, владельцы двух лучших образов получат планшеты.