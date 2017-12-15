Домогательства в Голливуде: звезды устроят "черный" протест на "Золотом глобусе"

Актрисы из числа претенденток на кинопремию "Золотой глобус", в частности Джессика Честейн, Мэрил Стрип, Эмма Стоун заявили, что придут в черном на 75-ю церемонию вручения премии в знак протеста против сексуальных домогательств, сообщает Entertainment Weekly.

Церемония вручения наград "Золотой глобус" состоится 7 января 2018 года. Согласно данным, в акции примут участие не только номинантки на "Золотой глобус", но и женщины, которые будут их представлять и вручать награду, передает "112 Украина"

Напомним, на премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль в драматическом фильме" выдвинуты Джессика Честейн ("Большая игра"), Салли Хокинс ("Форма воды"), Фрэнсис Макдорманд ("Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"), Мэрил Стрип ("Секретное досье") и Мишель Уильямс ("Все деньги мира"). В категории "Лучшая женская роль в комедии или мюзикле" представлены Марго Робби ("Я, Тоня"), Сирша Ронан ("Леди Птица"), а также обладательницы "Оскара" Джуди Денч ("Виктория и Абдул"), Эмма Стоун ("Битва полов") и Хелен Миррен ("В поисках праздника").

Отмечается также, что первой солидарность с движением #metoo, направленного на борьбу с насилием, продемонстрировала Гильдия киноактеров США. При оглашении номинантов 13 декабря стало известно, что право объявлять и вручать премию этого объединения предоставлено исключительно женщинам. Церемония награждения пройдет 21 января.

Как сообщалось ранее, журнал Time назвал человеком года участников интернет-флешмоба против насилия #metoo.