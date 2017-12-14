В Черниговской области активисты снесли памятник генералу НКВД

В городе Корюковка Черниговской области активисты вчера сбросили с постамента бюст партизанского командира Алексея Федорова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили представители молодежной националистической общественной организации «С14 Чернигов».

«Несмотря на то, что Федоров подпадает под декоммунизационное законодательство, до сих пор он продолжал стоять в центре Корюковки. По нашей информации, чиновники из ОГА всячески тормозили и саботировали процесс демонтажа идола, поэтому было принято решение не затягивать до следующего года и сбросить палача. Это последний идол чекистам, сверженный националистами», - говорится в заметке.

Также представители организации указывают, что Федоров лично подписывал смертные приговоры и обрекал на ссылку «врагов народа».

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«Советская пропаганда слепила из Алексея Федорова героя партизанского подполья. Фактически же первый секретарь обкома партии развернул против украинского крестьянства настоящий коммунистический террор», - подчеркнули в организации.

Как уточнили в Главном управлении Нацполиции в области, официального заявления о свержении бюста Федорова не поступало, но это событие действительно произошло. По информации полиции, местные власти Корюковки не захотела портить свой имидж и ждали, пока это сделает третья сила.

В Черниговской облгосадминистрации отметили, что Федоров - спорная фигура в декоммунизации, с одной стороны - он советский партийный деятель, а с другой - участник Второй мировой войны.

Также собеседник УНИАН отметил, что вряд ли стоит говорить о полном освобождении территории области от памятников советским деятелям, ведь они могут оставаться на кладбищах.

«Утверждать, что больше памятников советским деятелям в области нет однозначно нельзя», - сказал он.

Справка УНИАН. Алексей Федоров (1901-1989) - генерал-майор НКВД, дважды Герой Советского Союза, советский партийный и государственный деятель, в годы Великой Отечественной войны командир Черниговско-Волынского партизанского соединения, первый секретарь Черниговского и Волынского подпольных обкомов КПСС.

Советские партизаны из соединения Федорова ночью 27 февраля 1943 года напали на оккупационный гарнизон городка Корюковка. Планировалось освободить из тюрьмы заложников. Ответственность за действия партизан и подпольщиков нацисты возложили на гражданское население, что привело к Корюковской трагедии 1-2 марта 1943 года, в результате которой уничтожено до 7 тыс. человек мирного населения.