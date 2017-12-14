В Днепре заработала волонтерская "фабрика святого Николая"

В Днепре в рамках благотворительной акции «Николай о тебе не забудет» заработала «фабрика святого Николая», где волонтеры фасуют подарки для детей.

Как рассказала Радио Свобода координатор акции Нина Медведева, сейчас волонтеры сформировали пакеты для развозки по шести маршрутам, всего таких маршрутов – около 50.

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В целом участники инициативы планируют собрать и передать подарки двум тысячам детей из многодетных и малоимущих семей, сиротам, детям бойцов АТО и переселенцев.

На «фабрике», комплектуя мешочки, стараются учесть возраст и интересы ребенка. До каждого подарка входят три составляющие – канцтовары, игрушка и конфеты.

Подарки будут собирать и фасовать до 15 декабря включительно, с 16 до 19 декабря волонтеры будут развозить их по домам.

Впервые акция «Николай о тебе не забудет» состоялась во Львове, впоследствии идею реализовали в других городах Украины, а также в Польше.