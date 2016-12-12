Во Львове открылась "Фабрика Святого Николая"

Во Львове сегодня открылась Фабрика Святого Николая. В этот день во Львове в помещении Львовского Дворца Искусств в рамках проведения благотворительной акции "Николай о тебе не забудет" открытие Фабрики состоялось в шестнадцатый раз.

На Фабрике, как пишет "Zaxid.Net", принимают от благотворителей игрушки, канцтовары, сладости и средства гигиены ― то, в чем больше всего нуждаются дети.

После приема вещи сортируют, а уже в воскресенье будут разносить по домам малышей.