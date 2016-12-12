Во Львове открылась "Фабрика Святого Николая"
21:34, 12 декабря 2016Общество
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Фабрика открылась в рамках проведения благотворительной акции "Николай о тебе не забудет".
Фабрика открылась в шестнадцатый раз / фото УНИАН
Во Львове сегодня открылась Фабрика Святого Николая. В этот день во Львове в помещении Львовского Дворца Искусств в рамках проведения благотворительной акции "Николай о тебе не забудет" открытие Фабрики состоялось в шестнадцатый раз.
На Фабрике, как пишет "Zaxid.Net", принимают от благотворителей игрушки, канцтовары, сладости и средства гигиены ― то, в чем больше всего нуждаются дети.
После приема вещи сортируют, а уже в воскресенье будут разносить по домам малышей.
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