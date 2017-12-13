От 1954 года и до сегодня: как менялась главная елка Украины (видео)

Совсем скоро в Киеве засияет главная елка страны. Предлагаем вспомнить, какими были новогодние красавицы с 1954-го года и до сегодня. Например, в 1954 году главная елка Киева была, как и сейчас, установлена на Софийской площади. В 80-х годах главную елку начали устанавливать на Майдане Независимости.

Главная елка 2011 года войдет в историю как самая скандальная. Внешне она напоминала конус. По этому поводу в обществе и соцсетях форму елки всячески высмеивали.

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Многим украинцам запомнилась нестандартная новогодняя елка 2014-го года - тогда вместо игрушек на каркас были развешаны лозунги Евромайдана. Какой будет красавица 2018 года - остается интригой.