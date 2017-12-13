Гадания на Андрея: как в Украине девушки ворожат на судьбу (фоторепортаж)

13 декабря 2017 года по религиозному календарю отмечается День святого апостола Андрея Первозванного.

Чтобы узнать о своем будущем в любви, в ночь с 12 на 13 декабря в старину устраивали гадания. Эта традиция сохранилась и в наше время.

Девушки гадают на своих суженых и молятся Андрею Первозванному, чтобы он подарил им хороших женихов.

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В Украине тоже девушки собираются, чтобы узнать имя суженого. До нас дошло множество гаданий: на кольцо, на пепел, на солому, с помощью сапожка, воска, мелких предметов, швейных иголок и так далее.

Также молодежь собирается вместе, чтобы отметить Андреевские вечерницы и выполнить обряд "кусание Калиты" - парни должны, не засмеявшись, верхом на кочерге подпрыгнуть и откусить кусок калиты. Тем, кому это удается - судьба сулит счастливую женитьбу, а кто был не очень проворным - уходил от калиты с вымазанным в сажу лицом.

Ранее УНИАН показывал, как во Львове отпраздновали Ивана Купала.