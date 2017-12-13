Во Львове открылась выставка о Революции Достоинства (видео)

Во львовском Мемориальном музее «Территория террора» состоялось официальное открытие выставки «Личные истории Революции Достоинства». Об этом сообщает ZIK.

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В течение двух месяцев музей «Территория Террора» проводил сбор фотографий, видео и артефактов, связанных с Революцией Достоинства. За это время удалось собрать более тысячи фотографий от 35 авторов из разных уголков Украины. Также к формированию выставки привлекли артефакты Евромайдана: каски, рупоры, самодельные бронежилеты, деревянные щиты, щиты беркута и их дубинки. Эти предметы передали участники Революции Достоинства, Студенческое Братство Львовщины и Национальный мемориальный комплекс героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства из Киева. На основе этого материала сотрудники музея «Территория террора» создали интерактивную выставку, посвященную переломным моментам Майдана, наполненную сюжетами и личными историями людей, которые и составили основу этой экспозиции.

«Мы собрали в единую композицию противостояние простых рядовых украинцев с «Беркутом». В основном, на фото изображены люди, которых мы не знаем, здесь вы не найдете известных лиц. Мы хотим, чтобы эта выставка стала местом памяти, чтобы люди могли почувствовать эти переломные моменты и лучше осознать через что прошли рядовые украинцы в то время», – сказала директор Мемориального музея «Территория террора» Ольга Гончар.

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