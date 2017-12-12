В украинских домах появляются платные лифты (видео)

Практика оплаты проезда в лифтах существует в Тбилиси. Такие же лифты появились недавно в Житомире и Бородянке Киевской области, рассказывают журналисты программы "Гроші" на 1+1.

Жителям домов не нравятся лифты, проезд в которых нужно оплачивать картой. Городская власть настаивает на эффективности такого нововведения. Юристы указывают на нарушение прав потребителей.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты проанализировали деятельность "маршрутной мафии" в Киеве, где почти каждое второе авто ездит нелегально.