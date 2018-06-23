Норму о 15-процентном отчислении изъяли, но осадок остался...

Как только столичные власти заявили об увеличении отчислений на социальное жилье до 15% от общей жилой площади, рынок жилья отреагировал повышением цен. Но решение так и не было принято. Киевсовет вычеркнул указанную норму перед голосованием постановления. Но цены на жилье назад вряд ли вернутся. Ситуацию прокомментировал заместитель городского председателя Михаил Голица.

Какова история пресловутого постановления о 15%?

Киевсовет при обсуждении на сессии изъял эту норму из проекта постановления. Депутаты решили вернуться к этому вопросу при утверждении бюджета и Программы социально-экономического развития на 2007 год. Я был автором этой поправки. О чем идет речь? С одной стороны, можно понять многих депутатов: увеличение процентов отчисления, казалось бы, дает больше квартир для социально незащищенных граждан. Но есть и другой момент. Анализируя объемы инвестиций в строительство в Киеве, мы обратили внимание на то, что объемы капитального строительства за последние полгода снизились на 8%. То есть говорить об увеличении отчислений соцжилья до 15% мы можем лишь при условии, что мы выдержим объемы. Можно, конечно, эту норму принять, но объемы строительства могут существенно упасть. Следовательно, приходится сейчас думать о другом – пытаемся сберечь благоприятный инвестиционный климат. Ведь, повышая отчисления, мы выталкиваем инвесторов за пределы Киева, и они строятся в других городах области – спутниках столицы, где норма передачи социального жилья составляет 5%.

Это подтверждает и мониторинг, который проводят Минэкономики и Министерство финансов. Все показывает негативную тенденцию – в 2008–2009 годах будет ощутимое падение объемов строительства в Киеве. Это очень тревожный сигнал... Назовите хоть одну отрасль, испытывающую такие нагрузки. Сегодня компании, занятые жилым строительством, отчисляют, в частности и бюджету, до 40%.

После того, как КГГА объявила о повышении социальных отчислений с застройщиков, последние сразу подняли цены на недвижимость. Собираетесь ли как-то реагировать?

Это называется “хотели как лучше, а получилось, как всегда”. Если бы Киевсовет принял это решение, реально эти 15% начали бы работать через три года, но строители сразу же нашли повод. Услышав об этом, они стали закладывать в себестоимость соответствующие суммы. А цены для потребителя соответственно выросли. И хотя бы по этой причине этого не стоит делать.

Рынок цены урегулирует.

Не повлияет ли на цену недвижимости ограничение в выдаче земельных участков в столице? Говорят, в Киеве осталось совсем немного земли, пригодной под застройку...

Нет такой проблемы, и никуда земля не исчезнет.

Город будет расширяться. Это политическая проблема, и политики будут ее решать, поскольку такое расширение полезно не только городу, но и области.

Как столичные власти могут и намерены регулировать цены на жилье, которые сегодня зашкаливают с каждым месяцем? Это можно делать, лишь наращивая объемы строительства. Если бы в Киеве строилось не 1300 тыс. кв. метров, а 2300, были бы совсем другие цены. Коммунальные застройщики – самые крупные из них – ГлавКиевгорстрой, Житлоинвест, Спецжилфонд – могут обеспечить столицу объемами жилья лишь наполовину. Поэтому власти должны создать соответствующие условия для всех, кто может строить качественно и быстро. Потому что коммунальные компании не располагают соответствующим ресурсом, чтобы обеспечить нужные объемы. На рынке столицы работает около 100 компаний. Нужно им помогать с прохождением технических условий, финансировать магистральные сети, готовить дома к эксплуатации.

В этом году план застройки – 1300 тыс. кв. метров, и он будет выполнен. На следующий год план только формируется, будет рассматриваться на сессии в декабре. Ориентировочно, думаю, 1300–1400 тыс. квадратов площади.

Социальное жилье, которое должны передавать застройщики местной власти, чем-то отличается от другого, которое получают льготные категории граждан?

Закон о социальном жилье вступает в силу 1 января 2007 года. То есть и появится оно в следующем году. У него другой статус, чем у того, которое сегодня выдается жителям города, стоящим на квартирной очереди. Социальное – не подлежит приватизации и имеет другие критерии зачисления поисковиков на учет, хоть и предоставляется тем же категориям граждан: учитывается имущественное состояние семей, что, на наш взгляд, более справедливо. Потому что в старом законе право получать жилье имеют, например, молодые специалисты, Герои Украины и т. д. Будем откровенны, эти люди имеют больше возможностей приобрести жилье. А государство в первую очередь должно заботиться о тех, кто не может построить дом или купить квартиру. О детях-сиротах, например, об инвалидах, об офицерах, уволенных в запас.

Дмитрий Стаховский