Во Львове заработала Рождественская ярмарка (фоторепортаж)
17:53, 11 декабря 2017Общество
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В этом году Рождественская ярмарка будет работать в центре Львова до 15-го января.
В воскресенье, 10-го декабря, на проспекте Свободы и на площади Рынок заработала Рождественская ярмарка. Об этом сообщает сайт 032.ua.
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На территории ярмарки также заработала резиденция Святого Николая, куда родители могут прийти вместе со своим малышами. Детки получат вкусные подарки и фотографию на память со Святым Николаем.
Напомним, что в этом году Рождественская ярмарка будет работать в центре Львова до 15-го января.
А 17-го декабря напротив Оперного театра торжественно откроют новогоднюю елку.
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