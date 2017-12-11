Во Львове заработала Рождественская ярмарка (фоторепортаж)

В воскресенье, 10-го декабря, на проспекте Свободы и на площади Рынок заработала Рождественская ярмарка. Об этом сообщает сайт 032.ua.

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На территории ярмарки также заработала резиденция Святого Николая, куда родители могут прийти вместе со своим малышами. Детки получат вкусные подарки и фотографию на память со Святым Николаем.

Напомним, что в этом году Рождественская ярмарка будет работать в центре Львова до 15-го января.

А 17-го декабря напротив Оперного театра торжественно откроют новогоднюю елку.