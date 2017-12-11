Назван лучший фильм ужасов 2017 года

Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг лучших фильмов ужасов уходящего года. Список опубликован на сайте издания.

Первое место занимает фильм французского режиссера Джулии Дюкорно о девочках-каннибалах "Сырое". Сюжет повествует о юной вегетарианке, поступившей в ветеринарный колледж. После прохождения студенческого ритуала, в который входит поедание сырого мяса, у нее появляется непреодолимое желание питаться человечиной. Картина с Геренс Марилье и Эллой Рамф стала дебютом 34-летней Дюкорно. Она получила приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI на Каннском кинофестивале.

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На втором месте американский фильм ужасов "Прочь" режиссера Джордана Пила. Сюжет построен вокруг межрасовой пары, посетившей таинственное имение родителей девушки. Визит превращается в борьбу за выживание, когда выясняется, что представители "высшего общества" - закоренелые расисты.

На третьей позиции австралийская лента "Гончие любви" о паре, которая похищает, насилует и убивает старшеклассниц.

Также в десятку лучших хорроров вошли фильмы "Смертоносная земля", "Февраль", "Сплит", "Оно приходит ночью", "Дары смерти" и "Очень темные времена".

Как сообщал УНИАН, ранее в США назвали худшие фильмы 2017 года.