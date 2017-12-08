В Волынской области на границе с Польшей образовалась 20-километровая пробка (видео)

В Волынской области на украинско-польской границе образовалась 20-километровая очередь из автотранспорта. Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Волынской таможни ГФС Валентина Черныш, причина в том, что контролирующие органы лишь 1 декабря возобновили выдачу специальных разрешений на международные перевозки по территории соседнего государства.

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По ее словам, соответственно все грузовики, которые ждали в Ковеле этого разрешения, одновременно его получили и поехали в пункт пропуска «Ягодин».

«На сегодняшний день было выдано более 3 тыс. таких разрешений, тогда как за сутки пункт пропуска не может пропустить более 400. Соответственно сформировалась очередь, которая сейчас насчитывает более 900 автомобилей», - отметила Черныш.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Волынская таможня делает все возможное, чтобы обеспечить пропуск наибольшего количества автомобилей, «однако, за смену мы берем не более 215 грузовиков».

«Сейчас потребуется не менее 6 дней, чтобы обслужить количество машин, стоящих сейчас в очереди», - добавила Черныш.

Как сообщал УНИАН, ранее на Ривненщине жители двух сел перекрыли международную трассу с требованием построить к ним дороги.