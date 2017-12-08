Анджелина Джоли весит меньше 11-летней дочери, Брэд Питт просит актрису обратиться к врачу - СМИ

Издание Star сообщает, что актриса Анджелина Джоли, которая решила отпраздновать Рождество с Брэдом Питтом, на грани истощения, передает "Сегодня".

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Источник из окружения актрисы рассказал журналу, что Джоли весит 35 килограммов, а это на два килограмма меньше, чем ее 11-летняя дочь Шайло. Друзья актрисы просят ее следить за питанием и не доводить себя до анорексии. Переживает и Брэд Питт, который просит Анджелину обратиться к врачу.

Сообщается, что Джоли слишком занята воспитанием шестерых детей, чтобы сосредоточиться на своем собственном благополучии.

Портал Gossip Cop в свою очередь опровергает информацию журнала Star, утверждая, что у актрисы нет пищевого расстройства и чувствует она себя прекрасно.