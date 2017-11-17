Анджелина Джоли выступила в ООН с речью о сексуальном насилии

В Ванкувере прошла конференция ООН по вопросам миротворчества, на которой с речью выступила Анджелина Джоли, пишет "Сегодня".

Джоли затронула тему сексуального насилия. "Сексуальное насилие происходит повсюду - в той отрасли, где я работаю, в бизнесе, в университетах, в политике, в армии...Слишком часто подобные преступления против женщин замалчивали или высмеивали, говоря о том, что именно женщина виновата в случившемся", - сказала Анджелина.

Читайте такжеСМИ: Брэд Питт закрутил роман с принцессой Монако

На конференции актриса появилась в элегантном светло-сером платье от Ralph & Russo с вырезом на спине. Звездная многодетная мама продемонстрировала татуировки.

Напомним, Анджелина Джоли произвела фурор на премии Governors Awards 2017 в Голливуде. Для выхода в свет Джоли выбрала элегантное платье с разрезом и вышивкой от бренда Elisabetta Franchi.