Семьи участников АТО и волонтеры Житомирщины побывали в Киеве на премьере фильма «Киборги». Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Читайте такжеСлово "киборги" стало синонимом мужества, стойкости и патриотизма украинского воина – ПорошенкоКак отмечается в сообщении, при поддержке Центра помощи участникам АТО при облгосадминистрации и управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма ОГА, 6 и 7 декабря около 70 участников АТО, членов семей погибших и волонтеров Житомирщины посетили премьерные показы фильма «Киборги».

В Киеве фильм о защитниках Донецкого аэропорта представляли для зрителей режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев, продюсер Иванна Дядюра и исполнитель одной из главных ролей Роман Ясиновский.

Также сегодня, 7 декабря, фильм «Киборги» начали показывать и в Житомире, где он будет демонстрироваться с 7 по 20 декабря в кинотеатре им. И. Франко, а также в кинотеатрах «Украина» и MULTIPLEX.

Напомним, лента «Киборги» вышла в официальный прокат сегодня, 7 декабря, она посвящена одной из самых героических страниц современной истории Украины – 242-дневной обороне Донецкого аэропорта.