ВР приняла закон о противодействии домашнему насилию без определений по гендерных стереотипах

Верховная Рада Украины приняла закон «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» (регистрационный номер 5294), внесенный Кабинетом министров.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.

Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Николай Величкович (фракция «Народный фронт») сообщил на заседании парламента, что законом предусмотрено создание Единого государственного реестра случаев домашнего насилия и насилия по признакам пола. По его словам, целью создания реестра является, прежде всего, «предупреждение повторных случаев насилия и защита жизненно важных интересов пострадавших, оказание им комплексной и своевременной помощи».

При этом он отметил, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и некоторые общественные организации настаивали на том, чтобы информацию о пострадавшем лице сохраняли только с его согласия и был определен срок ее хранения. Величкович отметил, что комитет согласился с этим, и в тексте законопроекта информация как о пострадавшем лице, так и о лице, сообщившем о совершении насилия, сохраняется только с согласия этого лица.

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«Также определен срок хранения информации как об этих лицах при наличии их согласия, так и об обидчике. В то же время, в случае оправдания обидчика или опровержения информации о насилии, его персональные данные немедленно удаляются из реестра», - добавил он.

Величкович подчеркивает, что граждане, которым стало известно о случаях домашнего насилия, должны сообщить о них в органы местной власти или подразделения Национальной полиции, или в колл-центр по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признакам пола и насилию в отношении детей.

При этом депутат добавил, что колл-центр, в свою очередь, должен немедленно передавать сообщения о случаях насилия в подразделения полиции, службы по делам детей для безотлагательного реагирования. По его словам, новым законом будет предусмотрено, что, если ребенок знает, что его одноклассника бьют дома, и опасается об этом сказать открыто, то сможет позвонить в колл-центр и анонимно сообщить об этом.

«Этому его должны научить школа, церковь, средства массовой информации. Это поможет спасти десятки детских жизней», - подчеркнул Величкович.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отметила, что из всего теста законопроекта ко второму чтению комитетом изъято словосочетание "гендерные стереотипы".

«То есть мы выхолащиваем какие-то ключевые позиции и идем на поводу у «мракобесов», - добавила она.

По ее словам, без словосочетания "гендерные стереотипы", "этот закон не соответствует Стамбульской конвенции, мы просим проголосовать в таком виде вторую поправку.

Депутат Светлана Залищук (фракция «БПП») отметила, что Комитет ВР по иностранным делам, в состав которого она входит, консультировался с МИД Украины, а также с международными экспертами, которые объяснили, что, если этот закон будет принят без учета гендерно обусловленного насилия, он противоречит Стамбульской конвенции.

«И Совет Европы в таком случае не будет считать, что ратификация, которую мы здесь проголосуем, будет соответствовать международным нашим обязательствам Совету Европы», - отметила Залищук.

Но парламент не поддержал поправки, касающиеся гендерных стереотипов и сексуальной ориентации.

В Заключительных положениях закона вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Ими предусмотрено, что совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, то есть умышленное совершение каких-либо действий (действия или бездействия) физического, психологического или экономического характера (применение насилия, не повлекшее телесных повреждений, угрозы, оскорбления или преследования, лишение жилья, пищи, одежды, другого имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право, и т.д.), в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, а равно невыполнение срочного запретительного предписания лицом, в отношении которого оно вынесено, или несообщение уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о месте своего временного пребывания в случае его вынесения, влекут за собой наложение штрафа от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок до семи суток.

Те же действия, совершенные лицом повторно в течение года, влекут наложение штрафа от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.