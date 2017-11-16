Количество украинских заложников возрастает за счет гражданских - нардеп

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отмечает, что количество украинских заложников на оккупированных территориях страны, а также в России растет, в первую очередь, за счет гражданских, которых обвиняют по надуманным поводам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

«У нас на сегодняшний день растет количество заложников как на оккупированных территориях, так и политзаключенных Кремля», - отметила депутат.

Она напомнила, что на оккупированных территориях, в соответствии с информацией Службы безопасности Украины, сегодня в заложниках находится 157 граждан Украины - это гражданские и военные.

«Количество заложников, в первую очередь, растет за счет гражданских, которых хватают по надуманным поводам, обвиняя в подготовке терактов или в диверсиях», - сказала первый вице-спикер.

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При этом, отметила она, из списка 157 человек сегодня боевики подтверждают украинской стороне местонахождение только 88 граждан Украины. В первую очередь, добавила Геращенко, речь идет о военнослужащих.

Геращенко подчеркнула необходимость разблокировать вопрос освобождения заложников и в дальнейшем заниматься розыском пропавших без вести.

Как сообщал УНИАН ранее, Геращенко заявляла, что украинская сторона в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе и ее подгрупп не пойдет на шантаж относительно включения в обмен пленными лиц, которые подозреваются в убийстве героев Небесной сотни.