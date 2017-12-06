Главные вирусные ролики 2017 года объединили в одно видео

Канадский режиссер Люк Бержерон смонтировал и опубликовал на YouTube видео, в котором объединил фрагменты из 314 вирусных роликов, вышедших в период с декабря 2016-го по ноябрь 2017-го года.

В видео собраны экстремальные записи паркурщиков, плаванье с акулами, яркие путешествия, а также клип группы "Ленинград". А еще танцы, полеты на воздушных шариках и предложения руки и сердца.

В подписи к ролику режиссер указал, что на его создание ушло 280 часов. На поиск интересных видео он тратил по 40 часов в неделю.

Как сообщал УНИАН, Google опубликовал список самых популярных видео на YouTube в 2017 году.