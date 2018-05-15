Что делать с Нафтогазом - банкротить нельзя спасать

Рефрены премьера соседнего государства и руководства Газпрома о том, что Нафтогазу нечем платить за поставленный в мае российский газ, и постоянные их напоминания, что у НАКа впридачу нет денег на закупку «зимнего» газа в подземные хранилища, звучат уже апокалиптично. Украинские эксперты (и среди них уже больше политиков, чем экономистов) предлагают рецепты «лечения» НАКа: от полной смены менеджмента - до полной реструктуризации кампании НАК Нафтогаз и его банкротства. Как на самом деле обстоят дела Нафтегаза? Откуда взялся долг в 35 миллиардов гривен? Как НАК будет выбираться из долгов? Нужно ли реструктуризировать кампанию? И если нужно, то как? Будут ли ее банкротить? Об этом УНИАН спросил у экспертов. Иван Плачков, экс-министр Министр топлива и энергетики: да, Газпром волнуется, ведь НАК - неплатежеспособный

В истории НАКа в 2000 году уже было такое, что долг Украины за энергоресурсы составил полтора миллиарда гривен. Тогда, это было при правительстве Ющенко, долг пересчитали, сократили его до миллиарда двухсот пятидесяти. И этот миллиард двести пятьдесят погашали за счет оплаты транзита в течении, по-моему, восьми-девяти лет. Это выходила небольшая сумма, но все равно нами оплачивался газ, ими оплачивался транзит. А сейчас нельзя продавать услугу за транзит газа будущих лет, поскольку в таком случае Укртрансгаз в будущем не получит ни копейки и не будет источника финансирования на содержание ГТС, особенно с учетом необходимости модернизации и реконструкции. И понятно, что ситуация в НАКе плохая. И понятно, почему… Россияне в два раза подняли цену на газ. Помните, в мою бытность министром, когда мы договорились о цене на газ 95 долларов за кубометр (до нас была 50), то мы подняли тариф на транспортировку с 1,09 до 1,6 долларов за прокачку тысячи кубов. А после этого правительство Януковича договорилось о цене сначала 150 долларов без повышения цены за транзит, потом до 175 долларов с повышением цены транзита с 1,6 до 1,7, всего лишь на одну десятую доллара. И сравните ситуацию, если нам россияне поднимали цену с 50 до 95 за газ, так и мы за транзит подняли на 30 процентов и практически скомпенсировали разницу. И у нас были деньги для того, чтобы платить за газ. А сейчас, после заключения последних газовых контрактов цены на газ подняли практически вдвое, а цена на транзит не увеличилась. Поэтому появился дефицит денег в НАКе. И платить за поставляемый газ невозможно, для этого в НАКе используют бюджетные средства, золотовалютные резервы. Это не секрет, НБУ дает кредиты НАКу, НАК фактически платит из бюджета страны. А такого раньше никогда не было. Единственное, что раньше делало правительство, - реструктуризировало налоговые платежи. А чтобы напрямую финансировать и субсидировать структуру - это впервые в истории Украины. Конечно, плохо и то, что осуществляется неправильная, запутанная и неэффективная тарифная политика с точки зрения цены на газ для потребителей Украины.

Потому что у нас более двенадцати категорий потребителей, это привело к снижению уровней платежей. И следующий момент: необходимо реструктуризировать сам Нафтогаз. У него сейчас большие затраты, в его структуре сотни непрофильных предприятий, которые централизированно датируются. Укртрансгаз, Укртранснафта, Укргаздобыча и торговый дом «Газ Украины» должны остаться в структуре, пусть это будут отдельные юрлица. А все остальное: издательства, колхозы, банки, все это не нужно НАКу. Чтобы НАК начал эффективно работать, его нужно строить точно так, как в Европе. Создать абсолютно четкую профильную кампанию, которая занимается покупкой, транспортировкой и реализацией энергоресурсов. Все. А то, вон посмотрите, есть Укрнафта, а там столько лет не могут собрание провести и дивиденды выплатить. А сейчас все нужно разделить, сделать юрлицами, чтобы не было перекрестного субсидирования. НАК будет координировать отдельные структуры, составлять балансы, реализовывать стратегии. Пусть это касается, например, увеличения объемов добычи и политики по уменьшению потребления.

Что касается заявок Газпрома. Да, они волнуются. Газпром говорит: вы продали транзит 2010 года, дальше продадите транзит до 2011 года? А на что вы будете жить? Становится угрозой и транспортировка газа в Европу. Компания как таковая неплатежеспособна.

Откуда взялся долг НАКа? А давайте посмотрим уровень сборов долгов. Вы слышали, чтобы НАК давал информацию об уровне сборов? Сколько Киевэнерго должно НАКу? Больше миллиарда гривен. А сколько другие предприятия по областям? Вон, Владимир Триколич (зампред правления Нафтогаза) подал в отставку. А почему? Говорить могут все что угодно о его злоупотреблениях. А он ушел, потому что разумный человек. Уже сегодня всплывает вопрос закачки газа в подземные хранилища. Это нужно делать сейчас, потому что потом мы можем не успеть. Как только заканчивается отопительный сезон, то надо уже закачивать газ. Это длительный процесс. Это желательно делать в июне, июле, августе. В октябре закачка газа меньше, потому что начинается потребление газа в самой России. А Россия не может давать ресурс как для текущего потребления, так и для закачки. В любом случае, информация по экономике, в том числе и экономике НАКа закрыта и противоречива. Поэтому анализировать сложно и возникают опасения, что следующий отопительный сезон будет для нас сложным.

Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра «Номос»: Газпром истошно пищит и суетится…

Газпром истошно суетится, пищит и устами и своего топ-менеджемента и российского руководства требует от Украины оплаты. Давайте разберемся, в чем дело. У Газпрома финансовая ситуация аховая. Им не хватает оборотных средств. На прошлой неделе российский монополист ободрал Мостэнерго, где он является акционером, взяв в долг 13,4 миллиарда рублей. А если компания начинает обдирать фирмы, в которых она является акционером, это индикатор того, что она, мягко говоря, нестабильна. Почему Газпром так занервничал по поводу НАКа? Формула цены на 2009 год предусматривает, что цена на закупаемый НАКом газ от квартала к кварталу до конца года будет снижаться. То есть, чем больше газа Газпром «втюхает» Нафтогазу на этом этапе, тем лучше для российской кампании, потому что цена второго квартала покупки газа (271 доллар) выше, чем цена покупки в третьем и четвертом. НАК медлит с закачкой газа в подземные хранилища, потому что цена газа может упасть раза в полтора. Поэтому россияне говорят: берите как можно быстрее в хранилища 19,5 миллиардов кубов газа. И если бы это было возможно, они бы нам его «втюхивали» еще в первом квартале. Но обычно сезон закачки стартует во втором, на протяжении третьего квартала. Додавить НАК – заставить купить газ подороже и загнать в долговую кабалу. Ну, и предложили они прокредитовать - показали своеобразную приманку. Для нас вообще является вопросом, нужно ли закачивать 19, 5 миллиардов кубометров? И должно стать аксиомой: мы должны купить то количество газа, которое сможем оплатить. И не создавать эффекта дополнительной задолженности для НАКа, он итак перегружен обязательствами. А чтобы Газпром картинно не взывал к Брюсселю, мол, давайте вместе спасать Украину, то украинская сторона может предложить европейским кампаниям закупить газ у Газпрома и разместить его на хранение в украинских подземных хранилищах газа. Разумеется, под гарантии со стороны Нафтогаза, что зимой они смогут беспрепятственно взять свой газ. Но обычная практика должна состоять в том, что потребитель сам покупает себе необходимый запас ресурса и определяет, когда им можно воспользоваться.

35 миллиардов гривен НАКовского долга - это накопившиеся долги. Здесь каждый внес свою лепту. Что бы там ни говорили нафтогазовские чиновники, финансовая активность Нафтогаза является непрозрачной даже для органов госвласти, и аудит Счетной палаты это подтверждает. Среди накопленных долгов есть долги 2007 года, когда НАК потерял внутренний рынок газа. А его фактически захватил РУЭ и Укргазэнерго…Таким образом, в структуре долга есть долги, образовавшиеся вследствие хозяйственной деятельности тандема компаний РосУкрэнерго и УкрГазэнерго. Напомню, когда в 2007 году УкрГазэнерго получил рынок промышленных потребителей газа в Украине, то Нафтогаз при этом потерял возможность получать доход. Из-за покрытия недостающих средств НАК брал кредиты, которым закрывал неуменьшавшиеся потребности. В 2008 году правительство Юлии Тимошенко, ограничив УкрГазэнерго на внутреннем рынке газа, возвратила НАКу внутренний рынок. Но за прошлый год НАК не успел компенсировать то, что было отобрано раньше. А в 2009 году ситуация снова изменилась. Посредников убрали, но появились несбалансированные по линии «цена на газ – тарифы на транспортировку» контракты, которые, собственно говоря, за счет ассиметрии убивают экономику НАКа.

НАК вынужден тратить значительно больше на закупку газа и получает в два раза меньше доходов, потому что объем транзита упал. Что касается перспектив реструктуризации НАКа. Украина как участник договора Европейской энергетической хартии, произвела разделение добычи, транспортировки и дистрибуции в нефтегазовом секторе. Но не до конца. На сегодня существуют Укртранснефть, Укрнефть, Укртрансгаз, Газ Украины. Но все эти кампании существуют в рамках корпортаивной структуры НАК Нефтегаза, которая все больше централизовалась. Но дочерние кампании оставались все более с урезанными правами. И такая централизация не помогает, но усугубляет дела предприятий. Что тут говорить, если их долги выросли? Можно, конечно, обвинять плохие контракты, но под контрактами ставил подпись НАК. Они максимально централизовали структуру компаний под то, чтобы сконсолидировать в одних руках финансовые потоки. Но при этом не произошло оптимизации расходования средств. То есть, как покупали по завышенным ценам материально-технические ресурсы, так и покупают. Как ни имели дочерние кампании права возможности определять свою техническую политику и в полном объеме финансировать выполнение необходимого объема работ по восстановлению материально-технического ресурса (имею ввиду Укртрансгаз), так и не имеют. Отсюда и возникло обращение в ЕС с идеей модернизовать нашу ГТС. Ведь транзитный тариф предполагает возможность получения финансовых ресурсов под модернизацию ГТС. Но расходовались они не Укртрансгазом, а НАК Нафтогазом, превратившемся в структуру, паразитирующую на своих дочерних кампаниях. Дочерние кампании существовали до того, как появилась паразитарная надстройка НАК Нафтогаза в 1998 году. И они могут спокойно существовать и без НАК Нафтогаза. В 1998 году, когда НАК создавался, то цель его реорганизации была вовсе не собственно реорганизация нефтегазовой отрасли для оптимизации с целью развития и добычи. А целью было – сконсолидировать все потоки в один кулак в преддверии президентских выборов 1999 года. А потом это понравилось и получили легализованную форму изъятия финансовых ресурсов из нефтегазовой отрасли.

И если бы Верховная Рада была как не во время критических дней, они должны были бы взять с НАКа отчет и посмотреть, какова структура долгов, кто кому и за что должен. И еще выяснить: как эти долги вешались на НАК, по каким оффшорам распихивались доходы через разные варианты партнерства и сотрудничества.

НАК Нафтогаз: Банкротство? Децентрализация? Не дождетесь…

Поскольку официальные источники НАКа обычно скупы на комментарии, в том числе и на тему своего финансового состояния, УНИАН попросили прокомментировать на правах анонимности все сказанное сотрудника одного из департаментов НАКа Нафтогаза.

- Задолженность НАКа в ближайшем периоде будет скорее всего расти, - сказали нам в НАКе, - Нафтогаз наращивает задолженности из-за неплатежей, нерентабельности некоторых видов бизнеса, в результате, ухудшается финансово-экономическое состояние компании, к которой наслаивается и политическая составляющая. В результате дефицита средств на некорые виды деятельности, допустим, закачку газа в ПСГ, НАК вынужден делать через кредитование. Но все разговоры о срочной закачке газа в подземные хранилища кажутся мне сильно политизироваными. Это как в том фильме: «шеф, все пропало!». И кто сказал, что нужно именно двадцать миллиардов кубов газа? При Бойко было восемь - одиннадцать миллиардов, и все работало. В принципе - чем больше, тем лучше с точки зрения надежности работы системы, но где разумная граница этой надежности - вопрос дискусионный.

Но возвращаясь к финансовому состоянию Нафтогаза. НАК всегда был социально нагруженной кампанией. Промышленность с повышенными ценами фактически всегда платила за низкие цены на газ для населения. На сегодняшний день промышленность сократила потребление газа, а население – нет. Что необходимо делать? - Отключать неплательщиков и повышать цены на газ для населения и бюджетной сферы. Ни то, ни другое перед выборами и тем более в кризисных условиях никто делать не станет. Но хорошая новость в том, что цена на транзит будет расти. Это предусмотрено действующим договором. Насколько, это еще будем предметом переговоров. Предполагаю, что цена за транзит будет повышаться, как минимум, в два раза. Сейчас мы получаем два миллиарда в счет транзита, а будем получать в районе четырех, а при хороших раскладах может и до восьми. Что такое европейская ставка на транзит, это тоже не совсем понятно, она колеблется 3,5 до 7 долларов. Так, что не все та безнадежно…

Что касается призывов разукрупнения компании. Знаете, что происходит в Европе с разукрупненными энергокомпаниями? Их или принадлежащие им сегменты рынка поедают более крупные. Как только вы выделите из НАКа Укртрансгаз, то через несколько лет он будет под контролем Газпрома. Опыт британского энергетического рынка подсказывает именно такой ход. Они разукрупнили свою вертикально интегрированую компанию-оператора, выделили транспорт, добычу, допустили к газовому рынку много маленьких компаний-поставщиков. Но сейчас пошел обратный процесс, они стали укрупняться и создавать региональные вертикально-интегрированные системы. Что тогда нужно делать с НАКом? - Сделать из него нормальную рыночную структуру. Завершить акционирование, сбросить баласт непрофильных активов и приватизировать, продав 20-30 процентов акций, что позволит сохранить государственный контроль. Подчеркну: приватизировать не ГТС, это, кстати, не собственность НАКа. ГТС, инфраструктуру, следует оставить государству. А НАК нужно приватизировать как управляющую компанию. Газпром-то приватизирован. Не на ровном месте немцы так лоббируют Газпром, а потому что имеют там пакет. Разрушить НАК по частям – отдать его в перспективе на съедение россиянам. НАК - сильный субъект, его надо сохранить, думаю что правительство его банкротства не допустит. Это неразумно с финансово-экономической и политической точки зрения, да и просто из соображений здравого смысла. Обанкротить НАК – было бы преступлением.

Опрашивала Маша Мищенко