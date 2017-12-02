В Украине вступил в силу закон о выходном на католическое Рождество
09:29, 02 декабря 2017Общество
1299
В то же время, День труда - выходной только 1 мая, а следующий день стал рабочим.
Иллюстрация REUTERS
Сегодня в Украине вступил в силу закон о праздничном выходном дне 25 декабря в связи с Рождеством Христовым по григорианскому календарю.
Документ опубликовали вчера в официальном издании "Голос України".
Согласно закону, 25 декабря стало выходным праздничным днем.
В то же время, День труда - выходной только 1 мая, а следующий день стал рабочим.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter