В маршрутках Житомира начали установку устройств для бесконтактной оплаты проезда

В маршрутках Житомира начали устанавливать валидаторы – устройства для бесконтактной оплаты проезда пассажирами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в беседе с журналистами в Житомире сообщил заместитель Житомирского городского головы Дмитрий Ткачук.

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По его словам, коммунальные предприятия Житомирского городского совета «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» и «Житомиртранспорт» провели закупку, подготовили и передали перевозчикам мобильные валидаторы в аренду. 29 и 30 ноября в Житомире обучали представителей перевозчиков, как использовать валидаторы.

Ткачук пояснил также, что уже сегодня валидаторы должны появиться в маршрутках, а водители должны печатать и выдавать на них бумажный билет пассажирам.

Как сообщал УНИАН, в Житомире стоимость проезда в маршрутных автобусах повысили на 1 гривну - до 5 гривен за поездку. Решение исполкома вступило в силу с 1 декабря, но только при условии установки валидаторов в маршрутных такси. Стоимость проезда повысили для того, чтобы привести в соответствие тариф на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования экономически обоснованным затратам. Ученики школ и других общеобразовательных учебных заведений будут платить в маршрутках меньше - по 2 гривни за поездку. При этом льготники будут ездить в маршрутках бесплатно с 10.00 до 16.00.