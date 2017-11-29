69-летняя мама Илона Маска приехала в Киев

В Киев приехала модель, диетолог и мама миллиардера, известного изобретателя, основателя компании Tesla Motors - Илона Маска, 69-летняя Мэй Маск. Уже завтра она выступит на одной из международных бизнес-конференций, пишет ТСН.

Став гостьей "Завтрака с 1+1", женщина рассказала, как ей удается поддерживать прекрасную физическую форму.

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"Я занимаюсь спортом, много гуляю и стараюсь высыпаться, ведь здоровый сон положительно влияет на внешность. Что касается питания, я очень тщательно слежу за своим рационом, поскольку могу быстро набирать вес. Поэтому небольшими порциями ем много овощей, фруктов, каш, орешков, в моем рационе всегда есть суп из фасоли и цельнозерновой хлеб ", - поделилась Мэй.

Напомним, ранее бывшая Илона Маска и Джонни Деппа рассказала об отношениях с девушкой.