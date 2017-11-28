Поступающие в колледжи 2018 году будут подавать документы только в электронной форме - Минобразования

В следующем году поступающие в колледжи и техникумы на базе 11-ти классов будут подавать документы исключительно в электронной форме.

Читайте такжеВ Минобразования назвали самые популярные у абитуриентов вузы этого годаКак сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины, это предусмотрено условиями приема для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста в 2018 году, утвержденными приказом МОН и уже прошедших регистрацию в Министерстве юстиции.

Таким поступающим нужно будет создавать электронные кабинеты в системе ЕГЭБО и через них подавать заявления, предварительно подгрузив необходимые документы. Будут приниматься сертификаты ВНО 2016, 2017 и 2018 годов, кроме оценок по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. По этим предметам принимаются только сертификаты 2018 года.

Подавать заявления в бумажной форме смогут поступающие на основе 11-ти классов, имеющие право на льготы, расхождения в ФИО, дате рождения, поле или гражданстве в аттестате и сертификате ВНО, которые подают иностранные документы о полном общем среднем образовании или аттестаты, выданные до введения фотополимерных технологий их изготовления. Еще одним основанием может быть невозможность зарегистрировать электронный кабинет или подать заявление в электронной форме по другим причинам, подтвержденная справкой приемной комиссии.

В бумажной форме, как и раньше, будут подавать заявления и документы поступающие на основе 9-ти классов. Для них прием заявлений начнется 2 июля и продлится до 18 часов 14 июля 2018. В течение 15-22 июля будут проходить вступительные экзамены, творческие конкурсы и собеседования. Рейтинговый список поступающих обнародуется не позднее 24 июля, а зачисление на места госзаказа будет не позднее 30 июля.

Поступающие на основе 11-ти классов смогут регистрировать электронные кабинеты и загружать в них документы с 2 июля, а подавать заявления - с 12 июля. Регистрация продлится до 18 часов 25 июля, а подача заявлений - до 1 августа для поступающих на основе собеседования, экзаменов или творческих конкурсов, и до 8 августа для лиц, поступающих на основе сертификатов ВНО. Рейтинговые списки обнародуются не позднее 9 августа, зачисление на места госзаказа на основе собеседования - не позднее 8 августа, а на основе сертификатов ВНО, вступительных экзаменов или творческих конкурсов - не позднее 14 августа.

Еще одним новшеством 2018 года для поступления на младшего специалиста будут две формы заявлений на участие в конкурсе. В частности, поступающий сможет отметить, что он участвует в конкурсе и на бюджетные места, и на контрактные или исключительно на контрактные.