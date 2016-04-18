В Польше задержали украинцев с поддельными разрешениями на трудоустройство - МИД

Как сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook, по информации Посольства Украины в Польше, представители польской пограничной службы города Быдгощ задержали преступную группировку, в которую входили польские граждане. Эта группировка занималась продажей поддельных разрешений на трудоустройство на территории Польши.

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"В это же время польские правоохранители задержали группу наших граждан за нелегальное пребывание на территории этой страны. Как выяснилось, украинцы воспользовались услугами вышеупомянутой преступной группировки, приобретя сфальсифицированные справки. Задержанные украинцы будут возвращены на родину, им будет запрещен въезд на территорию Польши на определенный законом срок", - говорится в сообщении.

В связи с чем МИД напоминает гражданам Украины о необходимости осторожно относиться к предложениям посредников, которые обещают оказать помощь в оформлении виз и трудоустройстве в других государствах.

"В случае возникновения сомнений относительно полученных предложений следует немедленно обратиться в соответствующие органы страны, в которую планируется выезд. В любом случае напоминаем, что веб-сайты зарубежных дипломатических учреждений Украины содержат подробную информацию о возможности и правилах трудоустройства украинских граждан в стране пребывания", - говорится в сообщении.