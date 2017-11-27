В Житомире в очередной раз проведут форум по вопросам интегрированного развития города

1 декабря в Житомире в третий раз пройдет форум по вопросам интегрированного развития города. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, третий форум «Интегрированное развитие Житомира» состоится 1 декабря этого года. Он будет проходить с 14:30 до 20:00 в Житомирском государственном университете имени Франкапо улице Пушкинской, 49.

Программа форума предусматривает презентацию и обсуждение методологии и наработок в Житомире проекта «Интегрированное развитие городов в Украине». Кроме того, участники форума будут работать над разработкой проектов развития до 2030 года в формате "мирового кафе". Эти наработки в будущем включат в Концепцию интегрированного развития Житомира - 2030.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире для представителей власти и бизнеса открылись обучения, где учат разрабатывать стратегию города.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Интегрированного развития городов» и имеет название "Мастерская городских прорывов".