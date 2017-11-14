В Житомире стартовала серия семинаров для предпринимателей по развитию бизнеса

Сегодня в Житомире началась серия семинаров для предпринимателей по вопросам развития бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 14 ноября в Житомире на тренинге для студентов и малых и средних предпринимателей немецкий эксперт Геро Фридель поделился опытом развития бизнеса.

Тренинг состоялся в малом зале Житомирской облгосадминистрации. В нем также принял участие директор Агентства регионального развития Житомирской области Артем Сачук.

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Как пояснили УНИАН в пресс-службе Житомирской ОГА, в Германии Фридель длительное время руководил учреждением, подобной Агентства регионального развития Житомирской области, теперь он пенсионер, однако продолжает выступать экспертом по вопросам развития бизнеса.

Основную тему семинаров определил во вступительном слове перед предпринимателями Сачук.

«Мы начинаем цикл семинаров, которые призваны поддержать малый и средний бизнес, дать новые знания и импульсы для его развития. Молодежь должна знать, что бизнес – это один из вариантов развития карьеры. Не обязательно идти работать на завод, а можно создать собственное дело», – отметил он.

Как рассказал на семинаре Фридель, «для успешного дела необходимо использовать полный цикл производства – от обработки сырья до производства и сбыта готовой продукции».

Также он сообщил присутствующим, как и с кем работать, начиная собственный бизнес, с чего начать, как юридически организовать сотрудничество с партнерами и прочее.

«Кроме этого, начинающие предприниматели, или те, кто хочет начать собственное дело, могут найти поддержку и в Агентстве регионального развития Житомирской области», - отмечают в облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, немецкий эксперт Геро Фридель в течение недели проводил в Агентстве регионального развития и в департаменте экономического развития, торговли и международного сотрудничества ОГА обучение по вопросам привлечения инвестиций. Также вчера он обсудил с председателем Житомирской облгосадминистрации Игорем Гундичем пути инвестиционного развития Житомирщины.