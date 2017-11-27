На всех объектах ВСУ усиливают охрану

На базах, складах и арсеналах Вооруженных Сил Украины продолжается работа по повышению взрывопожаробезопасности, усиление охраны и обороны указанных объектов. Об этом сообщает Министерство обороны.

"В частности, принимаются меры по восстановлению существующих и установке новых технических средств охраны, пожарной сигнализации, ремонта и строительства защищенных помещений для хранения оружия и боеприпасов, совершенствуется система наблюдения и оповещения и др", - говорится в сообщении.

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С целью усиления охраны и обороны арсеналов, баз и складов продолжается внесении изменений в организационно-штатные структуры подразделений охраны. Также, вводится новый порядок охраны и противодействия проникновению на объекты Вооруженных Сил Украины. В то же время, на базах, складах и арсеналах ведется плановая работа по обслуживанию боеприпасов, их переукладка в новую тару.

"Так, в течение этого года по Программе живучести восстановлено 89 хранилищ, более 23 километров ограждения периметра и инженерных средств охраны, изготовлено более 5000 единиц тары для боеприпасов, отремонтировано 3 защищенных хранилища, установлены системы защиты от БПЛА и тому подобное. До конца текущего года планируется выполнить ряд первоочередных работ согласно выделенных бюджетных ассигнований", - добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, военные усилили режим охраны важных объектов в ряде областей Украины.