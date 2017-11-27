На Житомирщине провели экскурсии для людей с нарушением зрения

Жители Житомирщины с нарушением зрения в рамках гранта от облгосадминистрации путешествовали регионом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 11 и 25 ноября экскурсанты со специально подготовленными гидами побывали в Бердичеве и селе Городское Коростышевского района.

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Экскурсии состоялись в рамках грантового проекта «Открываем мир для себя», который реализует областная общественная организация «Житомирский областной союз инвалидов культуры и искусства».

«Для незрячих людей это была действительно уникальная возможность познакомиться с историей Житомирщины, поскольку экскурсии проводили гиды, которые прошли специальное обучение аудиодискрипции. Экскурсии для таких людей – особенные, потому что они требуют больше усилий – нужно словами детально обозначить то, что другие могут увидеть. Однако у гидов все получилось, и участники мероприятий были довольны», – рассказала УНИАН руководитель этого проекта Валентина Позняк.

Так, в Бердичеве экскурсанты посетили монастырь Босых Кармелитов и пообщались с отцом Рафаилом.

«Также они услышали органную музыку, потом побывали в костеле Святой Варвары, где венчался Оноре де Бальзак, в музеях истории Бердичева, еврейской культуры и Джозефа Конрада. Кроме того, по дороге к Бердичеву гид рассказывал участникам экскурсии о немецком кладбище, о ставке Гитлера и других исторических местах», - отмечают в облгосадминистрации.

Еще одна группа людей с нарушениями зрения посетила Городское Коростышевского района. Там они побывали в монастыре, в учебно-творческом центре «удивительный Мир триполья» и культурно-художественном центре «Полесская хата».