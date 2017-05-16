В Житомире с июня вырастет стоимость проезда в маршрутках на 67% - до 5 грн

В Житомире стоимость проезда в маршрутных автобусах с 1 июня вырастет на 66,7%, с 3 до 5 гривен/поездка. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 16 мая, Житомирским горисполкомом.

Необходимость повышения стоимости проезда члены исполкома объяснили увеличением себестоимости перевозок пассажиров в связи со значительным повышением цен на горюче-смазочные материалы и запасные части.

Принимая указанное решение, члены исполкома выдвинули жесткие требования к частным перевозчикам: а именно - заменить на новые 23 автобуса, которые эксплуатируются более 10 лет; создать хорошие условия для перевозки граждан с ограниченными возможностями; ввести финансовые санкции за нарушение перевозчиками условий перевозки; внедрить электронный билет и перевозить льготников в полном объеме бесплатно.

Среди требований есть также введения в областном центре льготной стоимости проезда для школьников в размере 2 грн (сейчас проезд для школьников стоит 3 грн).

Перед сегодняшним решением указанный вопрос повышения стоимости проезда неоднократно рассматривался исполнительным комитетом Житомирского городского совета, однако длительное время он не набирал необходимого количества голосов.

Перевозчики проводили акции протеста с требованиями поднять цену на проезд в маршрутках Житомира и выставляли пустые маршрутки возле мэрии.