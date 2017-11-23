Еще одна персона нон грата: актер сериала "Сваты" прокомментировал запрет въезда в Украину

Актер Федор Добронравов прокомментировал трехлетний запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну.

Он заявил одному из пропагандистских ресурсов, что не посещал аннексированный Крым.

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"Я об этом не знаю, не посещал Крым. Это опять фейки какие-то, пускают же. Я уже пять лет туда не езжу. Все затихнет - будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь", - отметил Добронравов.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову.