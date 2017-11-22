Победившая рак украинская певица Власова попала в реанимацию

Украинская певица Евгения Власова восемь лет назад перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологической болезнью.

Из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии артистка попала в реанимацию и уже 12 дней борется за жизнь. Об этом рассказала мама певицы Галина Поплавская, передает "ГОРДОН".

"Дочка позвонила мне на прошлой неделе, сказала, что сильно болит живот, ей плохо и она вызвала "скорую". Доктор сказал, это опасное состояние и настоял, чтобы Женя поехала в больницу. Ее согласилась принять клиника "Борис". Оказывается, после перенесенной операции у нее образовались спайки и развилась непроходимость кишечника. Сразу справиться с проблемой врачи не смогли. За последние 12 дней дочка перенесла четыре операции. Ее спас известный хирург, академик Петр Фомин", – рассказала Поплавская.

Сейчас врачи осторожны в прогнозах. Еще несколько дней Власова будет оставаться в реанимации, а потом ожидается курс реабилитации.

Читайте также"Давайте снимем с себя шаровары": Руслана объяснила, почему Украине нужна культурная революция (видео)

"Женя уже просится в обычную палату. Но она не совсем понимает, что с ней происходило. Я же не могу сказать, что она была между жизнью и смертью и еще вчера врачи не давали никаких обещаний. А сейчас уже говорят, что она сделала шаг к выздоровлению", – отметила мама певицы.

Поплавская сообщила, что за лечение дочери уже заплатила почти 260 тыс. грн. Каждый день пребывания в клинике стоит 25–30 тыс. грн, а средства у семьи закончились.

"Сначала я не хотела публично собирать для дочери деньги. Но понимаю, что сама это все просто не вытяну. Своих ресурсов у нас не осталось. Женя год назад ушла со сцены, чтобы подлечиться. Нигде не выступала. Вложила сбережения в собственную фирму. Но та даже не успела начать работу – Женя попала в клинику. Мы не готовились к такому развитию событий. Конечно, есть несколько друзей, которые уже оказали помощь. Но счета надо оплачивать каждый день. Женю нужно вытащить из этого состояния, чтобы она жила", – сказала Поплавская.

При этом "ГОРДОН" на своем сайте указал реквизиты для помощи.