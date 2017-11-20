Украинцы создали программу, которая находит самый дешевый билет из всех авиалиний мира (видео)
00:20, 20 ноября 2017Общество
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Программа Airtrack мониторит 98% всех авиакомпаний мира и по мессенджеру "Телеграмм" будет присылать самые бюджетные варианты.
Два украинца создали программу, которая находит самый дешевый билет из всех авиалиний мира.
Программа Airtrack мониторит 98% всех авиакомпаний мира и по мессенджеру "Телеграмм" будет присылать самые бюджетные варианты.
Говорит бот пока только на трех языках - украинском, русском и английском.
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