Украинцы создали программу, которая находит самый дешевый билет из всех авиалиний мира (видео)

00:20, 20 ноября 2017
Общество
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Программа Airtrack мониторит 98% всех авиакомпаний мира и по мессенджеру "Телеграмм" будет присылать самые бюджетные варианты.

Два украинца создали программу, которая находит самый дешевый билет из всех авиалиний мира.

Программа Airtrack мониторит 98% всех авиакомпаний мира и по мессенджеру "Телеграмм" будет присылать самые бюджетные варианты.

Говорит бот пока только на трех языках - украинском, русском и английском.

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Теги: #авиабилеты соцсети мессенджеры