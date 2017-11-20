Украинцы создали программу, которая находит самый дешевый билет из всех авиалиний мира (видео)

Два украинца создали программу, которая находит самый дешевый билет из всех авиалиний мира.

Программа Airtrack мониторит 98% всех авиакомпаний мира и по мессенджеру "Телеграмм" будет присылать самые бюджетные варианты.

Говорит бот пока только на трех языках - украинском, русском и английском.