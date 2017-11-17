СМИ: Брэд Питт закрутил роман с принцессой Монако
16:46, 17 ноября 2017Общество
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Впрочем, представитель голливудской звезды, комментируя возможный роман с принцессой Монако, заявил, что это "абсолютная ложь".
52-летний актер появился в компании 31-летней представительницы королевской семьи / 1news.az
Голливудская звезда Брэд Питт якобы завпел новый роман - с принцессой Монако Шарлоттой Казираги. Об этом сообщает The Sun.
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Основанием для новых слухов об актере и принцессе стало то, что Питт появился в компании 31-летней Шарлотты на благотворительном мероприятии LACMA Art Gala в Лос-Анджелесе, в ходе которого представительница королевской семьи и Брэд Питт не разлучались.
Впрочем, представитель голливудской звезды, комментируя возможный роман с принцессой Монако, заявил, что это "абсолютная ложь".
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Брэд Питт назвал отношения с Анджелиной Джоли "12 годами ужаса".
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