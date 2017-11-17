В Киеве закрыли одну из станций метро на вход и выход
15:55, 17 ноября 2017Общество
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Станция закрыта на проверку из-за сообщения о "минировании".
"Лыбедскую" закрыли из-за сообщения о минировании / фото УНИАН
В Киеве станция метро «Лыбедская» закрыта на проверку после анонимного звонка о минировании.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщает КП «Киевский метрополитен».
Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Киеве и Харькове из-за сообщения о минировании закрывали железнодорожные вокзалы и станции метро.
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