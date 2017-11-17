"Опять быдло": во Львове маршрутчик цинично унизил вдову бойца АТО

Во Львове водитель маршрутки №20 оскорбил вдову героя АТО, заявив на весь салон автобуса, что та купила удостоверение, чтобы бесплатно ездить в транспорте. Об инциденте сообщила Екатерина Яценко в Facebook, передает "Обозреватель".

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"Ничего жизнь не учит. Опять быдло - водитель маршрутки №20 номер ВС1831АА насмехался над удостоверение вдовы героя АТО, выкрикивая на весь салон, что она его купила. Сколько еще предстоит постов и жалоб, чтобы прекратить издевательства и насмешки?" - написала она.

Пользователей сети возмутил этот случай. Некоторых возмутило не только поведение водителя, но и пассивность пассажиров. Другие же предложили монетизировать льготы, чтобы у водителей не возникало подозрений.

Как сообщал УНИАН, ранее в харьковском супермаркете кассир отказалась обслужить воина АТО на украинском языке, заявив, что "Харьков – это Россия".