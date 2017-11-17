В российском посольстве в Киеве прокомментировали ДТП с участием их сотрудника

Посольство России на Украине подтверждает факт участия автомобиля дипмиссии в ДТП 12 ноября 2017 года в Киеве. Об этом РБК сообщили в российском посольстве.

"Вместе с тем отмечаем, что большинство деталей, которые публикуют СМИ в связи с данным инцидентом, не соответствует действительности", - указали в посольстве.

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В настоящее время украинские правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

"Рассчитываем, что расследование будет максимально объективным и непредвзятым. До его завершения полагаем некорректным выступать с какими-либо комментариями", - отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что 12 ноября в Печерском районе Киева сотрудник посольства Российской Федерации в Украине сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка. У ребенка медики констатировали ушиб мягких тканей.