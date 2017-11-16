Российские силовики после обыска в доме крымскотатарской учительницы забрали ее мужа

Российские силовики в Крыму после обыска в доме учительницы крымскотатарского языка забрали ее мужа. Об этом в Facebook сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», активисты которого помогают семьям незаконно заключенных в оккупированном Крыму.

«Мустафу Мустафаева повезли в Севастополь. В ответ на возмущение местных жителей, которые собрались возле дома, силовики, сажая его в машину, сказали: он сам изъявил желание... Матери Мустафы Мустафаева стало плохо. Возле дома остаются люди, которые ждут ордер, который должны предоставить силовики», - говорится в сообщении.

Ленара Мустафаева вместе с сыном поехали за машинами силовиков.

После аннексии Крыма ФСБ России осуществляет на полуострове регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.

Как сообщал УНИАН, сегодня фигуранта дела «крымских диверсантов» Дмитрия Штыбликова оккупационные власти Крыма осудили на 5 лет колонии строгого режима.