Преобладают экономические страхи: социолог рассказала, чего боятся украинцы

В Украине прослеживается динамика страхов граждан. Социологи отмечают, что за последние годы срахи украинцев были связанных с потерей работы или другими экономическими неурядицами.

Об этом рассказала социолог и директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина, передает «Главред».

"Вопрос о страхах украинцев входит в ежегодного мониторинга Института социологии, поэтому можно проследить динамику. На самом деле все годы существования Украины наибольшие страхи были экономические - рост цен, потеря работы, закрытие предприятий. Конечно, после агрессии России в 2014 году резко впервые появился и возрос страх военных действий. Но по мере стабилизации ситуации он несколько отступил, и сейчас абсолютно преобладают экономические страхи. Более того, стабильно держится страх голода, достигая 30%, а в некоторые годы это т страх разделяли 50% ", - заявила она.

Как сообщал УНИАН ранее, в конце лета среди основных страхов украинцев преобладали экономические: рост цен, безработица, невыплаты заработных плат и пенсий.