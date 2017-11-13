"Отпускаю это": Макс Барских прокомментировал угон своего спорткара в Лос-Анджелесе

Украинский певец Макса Барских, который недавно объявил о паузе в концертной деятельности, прокомментировал угон своего автомобиля Pontiac Solstice в США.

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Инцидент произошел во время международного тура исполнителя с шоу "Туманы". Его автомобиль угнали с парковки жилого комплекса в районе West Hollywood в Лос-Анджелесе, где Барских арендует апартаменты.

Момент незаконного завладения транспортным средством певца запечатлела камера видеонаблюдения, отмечает ТСН.

Краденный спорткар Pontiac Solstice, который артист купил в 2015 году, преступники намеревались продать через интернет, разместив объявление о продаже на одном из американских сайтов. Однако осуществить задуманное им помешала оперативная реакция полиции штата Калифорния.

К инциденту Барских отнесся рассудительно: "Что бы не происходило в моей жизни, я отпускаю это. С января я начинаю новый этап, а значит, пришло время завести и новый автомобиль".