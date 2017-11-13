В Нацполиции на сегодняшний день работают почти 22% женщин - МВД

В Национальной полиции Украины на сегодняшний день работают 21,8% женщин.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время встречи в Представительстве НАТО в Украине относительно имплементации Резолюции Совета безопасности ООН 1325 «Женщины. Мир. Безопасность», сообщает Департамент коммуникации МВД.

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«Число женщин в органах и подразделениях службы гражданской защиты составляет 12,5% общей численности, в аппарате ГСЧС - 47,2%. В Госпогранслужбе 24% личного состава - женщины, из которых 13% - офицеры. В структуре Национальной полиции работают 21,8% женщин. Процентное соотношение числа военнослужащих-женщин в Нацгвардии к числу военнослужащих-мужчин составляет 6,2%», - отметил Яровой.

По его словам, сейчас внедрение принципа гендерного равенства в органах системы внутренних дел является одним из приоритетов министерства.