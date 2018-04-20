В ЕС – транзитом через Одессу

Общины «по интересам»

Повышенный интерес у мигрантов Одесский регион вызывает в силу своего приморского и приграничного положения. На западе - соседство с Румынией и Молдовой, на севере и востоке – с тремя другими областями Украины - Винницкой, Кировоградской и Николаевской, а южная часть региона широким фронтом выходит к побережью Черного моря. Привлекают крупнейшие торговые порты, удобное железнодорожное сообщение, наличие международного аэропорта и большие рынки. По словам начальника Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области Елены Погребняк, именно в городах, где развита активная торговля, мигранты останавливаются в первую очередь. Наибольшим спросом пользуются три украинских мегаполиса: Киев, Харьков и Одесса.

В черноморской жемчужине даже сформировались своего рода общины по бизнес-интересам. Так, афганцы специализируются на общепите – различных ресторанах, простых киосках с шаурмой. Держатся они обособлено и при этом, как отметила Погребняк, являются самыми законопослушными - почти все легализованы, приезжают, как правило, не на пустое место, а к уже осевшим в Одессе родственникам, которые помогают им трудоустроиться.

Есть «торговая» китайская община и достаточно большая вьетнамская, представители которой «набили руку», в частности, на обмене валюты. Данный вид деятельности, по словам правоохранителей, незаконен и занимаются им много нелегалов на том же «7-м километре».

Однако первое место по численности среди иностранцев, ожидающих в Южной Пальмире вид на жительство, занимают граждане РФ, второе – Молдовы, затем – Беларуси. В общей сложности, это 60-70% от общего числа здешних мигрантов. «Это имеет историческую подоплеку – многие одесситы еще до распада СССР выехали в Россию. То есть, речь о родственниках, оказавшихся по разные стороны госграницы. Многочисленность молдаван обусловлена, опять-таки, территориальной близостью и смешанными браками в приграничных районах. Есть еще крупные категории - белорусы и казахи – в силу семейственности, и, по аналогичной причине, израильтяне», - пояснила Погребняк.

Она также подчеркивает: с получением безвиза рейтинг украинского паспорта значительно повысился, и сразу выросла очередь иностранцев за ним. Спрос связан, в первую очередь, с возможностью попасть в ЕС по упрощенной схеме. То есть, в большинстве случаев мигранты рассматривают комфортную Одессу в качестве буферной зоны. Их пунктом пропуска в ЕС являются два этапа: вид на жительство в Украине и паспорт гражданина Украины с безвизовым режимом. Некоторых прибывающих из-за рубежа документ с трезубцем интересует с целью трудоустройства также в Объединенных Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии, где работают жители из более бедных стран - Сирии, Палестины, Ирака, Ирана и Ливана.

«Людям из стран с репутацией рисковой миграции, сложившейся из-за терактов и войн, практически прекратили продлевать рабочие визы. Поэтому владельцам, например, сирийских паспортов официально трудоустроиться на хорошие должности практически невозможно. Но много их семей выживает, благодаря работе в тех же ОАЭ, в связи с чем, кормильцы любыми путями стремятся получить украинские паспорта, так как для наших граждан Объединенные Арабские Эмираты такие ограничения не вводят», - поясняет Елена Погребняк.

«Беременные» пенсионерки, многоженцы и фиктивные отцы

С введением в Украине новых внутренних паспортов в виде пластиковых ID-карт подделка этих документов сведена практически к нулю. Поэтому для получения гражданства остаются лишь легальные пути, из которых быстрые только два. Самый распространенный - брак с украинкой, что дает право получить вид на жительство и через два года - гражданство. Эта схема стала палочкой-выручалочкой для иностранцев, желающих попасть на вожделенные территории, а для ряда местных жительниц – возможностью подзаработать. И если раньше под «липовый венец», как правило, шли молодые женщины, получавшие гонорары в тысячи долларов или евро, то нынче мужьями не перебирают и возрастные дамы с более умеренным аппетитом. Иные предлагают брак за 200-500 долларов.

Особо показательна история, случившаяся в Одессе. Так, около 60 студентов-иракцев Одесского национального медицинского университета за два летних месяца переженились на жительницах сельских районов области. Причем, все невесты родились в начале 50-х годов прошлого века, и, при групповом визите в миграционную службу, запутались в супругах. Более того, проверка показала, что в столь короткий срок браки оформлены на основании липовых справок о беременности престарелых невест.

«Выяснилось, что студентам после окончания учебного года нужно было возвращаться на родину. Вот они и решили таким образом получить возможность упрощенного въезда. Ведь вид на жительство позволяет без проблем пересекать госграницу, дает право находиться на территории Украины бессрочно - ни рабочая виза, ни студенческая такой возможности не предполагает», - рассказывает Елена Погребняк.

И такие случаи не единичны. Сотрудники миграционной службы часто сталкиваются с тем, что пришедшие к ним на прием супруги не знают ни место рождения, ни полных имен друг друга. Однако повлиять на ситуацию не могут - в Украине фиктивность отношений основанием для отказа в легализации не является, а какая-либо ответственность за ложный брак не предусмотрена.

Ранее подобную проблему пережили США, Канада, страны Европы. Но сейчас вопрос там решен – граждане, вступающие в фиктивный брак с потенциальным нелегалом, несут серьезную ответственность, вплоть до лишения свободы.

По мнению специалистов, в Украине ситуация плачевна и правоохранители должны взять ее под строгий контроль. Для начала, необходимо законодательно закрепить практику обязательных выездов сотрудников миграционной службы на дом к молодоженам для соответствующих проверок - на предмет наличия конкретных вещей, общих фотографий, других доказательств совместного проживания.

По словам руководителя региональной миграционной службы, каждый месяц несколько сотен мигрантов пытаются вступить в браки с местными жительницами, многим отказывают в связи с нарушением сроков пребывания в Украине.

Особенно с этой проблемой в Одессе столкнулись летом 2016 года – с открытием офиса экспресс-регистрации браков - знаменитого павильона, оформленного в национальном стиле и широко разрекламированного с подачи тогдашнего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили. По словам чиновников, помимо добропорядочных граждан, в Южную Пальмиру начали съезжаться нелегалы со всей Украины. Сразу после бракосочетания эти «женихи» отправлялись в миграционные службы – Одесского и других ближайших регионов – ежедневно от них, стремящихся получить вид на жительство, поступало 10-20 заявок. Благо, специалистам удалось ситуацию стабилизировать – «внезапно влюбившихся» иностранцев теперь тщательно проверяют.

Однако никто пока не может повлиять на такую пикантную проблему, как… многоженство. Выяснилось, что часть мужчин-мигрантов, женившихся на гражданках Украины, ранее обзавелись семьями на родине, где «брачный штамп» в паспорте не предусмотрен. При этом наше законодательство не дает возможности проверить наличие жены (мужа). В результате, получив вид на жительство, мигранты-мусульмане с местными женами разводятся, после чего перевозят в Украину свои реальные многочисленные семьи.

Также популярна схема фиктивного отцовства, когда матери-одиночки за определенную мзду, вписывают в документы своим детям папу-мигранта. Как пояснила Елена Погребняк, согласно действующему законодательству, матери-одиночке достаточно сделать заявление в ЗАГС и вместо прочерка в свидетельстве о рождении сына или дочери появится мужское имя.

Но такая схема чревата тем, что малыш может стать жертвой торговцев людьми. Так, случись с матерью беда, он окажется во власти «отца», который без труда вывезет его за рубеж, где запросто продаст в рабство... Другая безрадостная перспектива – приют, откуда, без разрешения липового папы, ребенка не отдадут даже родственникам. Кроме того, сирота не обретет приемных родителей, пока органы опеки не лишат отцовства иностранца, который, не исключено, давно проживает в другой стране.

В качестве превентивных мер, украинские чиновники предлагают делать тест-ДНК или ввести обязательную процедуру усыновления. Мол, считаешь себя биологическим папой – пройди все «круги ада» - докажи свою состоятельность, в том числе, финансовую…

Количество нелегалов неизвестно

Согласно официальным данным, в Одессе проживает около тысячи иностранцев, получивших статус беженца. В общей сложности, на законных основаниях в регионе пребывает примерно 15 тысяч мигрантов. Но есть и много нелегалов, большинство которых ранее пересекли границу законно – в качестве туристов, студентов, под видом посещения друзей или имея на руках рабочие визы. В дальнейшем, одних обнаруживают «по дороге» в ЕС - при попытке пересечения западных границ, других – в Одесском регионе – за нарушение правил пребывания на территории Украины. Так, по данным пресс-службы регионального главка Нацполиции, только с середины октября текущего года в городе и области выявлено более 220 нарушителей, в числе которых немало граждан постсоветских стран, причастных к ограблениям, разбоям, торговле наркотиками...

По словам начальника пресс-службы Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Андрея Билобородченко, в текущем году украинскую госграницу не смогли пересечь около 4 тысяч иностранцев. Это грузины, россияне, турки, сирийцы, китайцы и молдаване. «Нынешним летом вдруг «проявились» индусы – более ста гражданам этой страны мы отказали во въезде после тщательной проверки», - говорит Билобородченко.

По его словам, из 4 тысяч человек 35% – жители соседней Молдовы, которые прибывают через приднестровский участок границы. Объединяясь в группы, они пытаются обойти КПП по «зеленке», скидываясь на «гонорар» проводнику. Среди них – изрядное количество жителей приграничных сел, курсирующих через государственный рубеж в поиске заработка в Южной Пальмире или «на огонек» к друзьям и родственникам.

Нелегалы из дальнего зарубежья, например, из африканских и азиатских стран, рассматривающие Одессу в качестве буферной зоны, пытаются проникнуть сюда, в том числе, воздушным и морским путем. Один из ярких примеров - «путешествие» двенадцати человек из Алжира, Марокко и Палестины, обнаруженных летом на грузопассажирском судне Kaunas Seaways (флаг Литвы) датского оператора DFDS. Первыми выявили шестерых африканцев - по пути в порт «Черноморск» Одесской области. В пункте назначения правоохранители установили, что пятеро граждан Алжира и уроженец Палестины тайком пробрались на борт во время погрузки судна в порту Гайдарпаша (Турция), куда нелегалов потом и отправили тем же паромом. Но турецкая сторона от «гостей» отказалась, мотивируя тем, что доказательства их отбытия именно из Гайдарпаша отсутствуют. Парадокс, но после выхода из этого же порта экипаж Kaunas Seaways выявил еще шестерых – марокканцев, пояснивших, что хотят попасть в Европу. В результате, обе группы «безбилетников» почти два месяца вынужденно курсировали в закрытых каютах по маршруту Стамбул – Одесса, так как их не хотела принимать ни одна из сторон. Только в последние дни октября их доставили, наконец, на родину.

По словам Билобородченко, пограничники ведут активную работу с местными диаспорами. Цель сотрудничества – разоблачение каналов незаконной миграции, причастных к преступным схемам злоумышленников, а также - мест дислокации нелегалов. Итогом только одной спецоперации, проведенной пограничниками и полицией, стало выявление более 40 граждан Вьетнама, проживавших в Овидиопольском районе. Они находились в двух частных домах, где спали на матрацах, разложенных прямо на полу. Документов, подтверждающих законность пребывания на территории Украины, у иностранцев не было.

По данным пограничного ведомства, в текущем году задержано 400 человек, пытавшихся пересечь южный рубеж Украины вне пунктов пропуска лишь по так называемой зеленой границе. Несколько десятков завернули в морских портах и международном аэропорту «Одесса». Однако скольким нелегалам удалось попасть в Одесский регион, точно не знает никто.

Лариса Козовая