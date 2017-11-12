Чийгоз оценил, как изменилась Украина за время его пребывания в российском плену

Освобожденный из российского заключения заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз считает, что за время его пребывания в СИЗО Украина изменилась в лучшую сторону.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Главред», отвечая на соответствующий вопрос.

«Как гражданин Украины, определяющий в своем подходе не такие "ценности" как что-то поесть, чтобы все дешево было, я вижу эти изменения. Я вижу страну, которая является полноценным участником мировых процессов. Ни где-то там на задворках стоит, и которую за уши вынуждены тянуть. Я помню все эти позиции с Кравчуком, Кучмой, Ющенко. Идет наполняемость понятия "независимость" при таких тяжелых условиях, когда в стране война и оккупация», – сказал Чийгоз.

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Как сообщал УНИАН, 11 сентября так называемый «верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам заключения в колонии. Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков на территории Крыма.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Чийгоза вместе с Ильми Умеровым выдали Турции, и они приедут в Украину.

Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины Петр Порошенко, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.

27 октября, из Стамбула Умеров и Чийгоз прибыли самолетом в аэропорт «Борисполь».