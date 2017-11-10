В 2017 году в вузы по упрощенной процедуре без ВНО поступили 1550 переселенцев

В 2017 году через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» в высшие учебные заведения Украины по упрощенной процедуре без внешнего независимого оценивания поступили 1550 человек из оккупированного Крыма и неподконтрольной территории Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в материалах, представленных фондом "Открытая политика" в Министерстве образования и науки Украины на международной конференции "Создание международной платформы для расширения доступа к качественному образованию гражданам, пострадавшим в конфликте".

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В частности, в 2017 году расширилась сеть образовательных центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", которые были созданы в 2016 году для поступления молодежи с временно неподконтрольных и оккупированных территорий Украины в высшие и профессионально-технические учебные заведения по упрощенной системе. Количество образовательных центров "Донбасс-Украина" увеличилась с 32 до 33, а "Крым-Украина" - с 12 до 35.

Кроме того, в 2017 году через образовательные центры в высшие учебные заведения поступили 1550 человек (1346 - из Донбасса и 204 - из Крыма) - по данным МОН, это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Так, в 2016 году по упрощенной процедуре поступили 1008 человек (855 - из Донбасса и 153 - из Крыма).

В то же время растет число учащихся с временно неподконтрольных и оккупированных территорий Украины, которые учатся на дистанционной форме и экстернате.

Так, из Луганской области в 2015-2016 учебном году таких учащихся было 487, а в 2016-2017 учебном году - 747. Из Донецкой области в 2015-2016 учебном году таких учащихся было 1651, а в 2016-2017 - 2238.