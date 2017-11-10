В Польше пропал 25-летний украинец (фото)

В Польше уже несколько дней ищут украинца Кирилла Вознюка. Он вышел в клуб и после этого с ним нет связи и никто его не видел.

25-летний днепрянин пропал 4 ноября. Около 22:00 он вышел из дому в городе Серпц и собирался идти на дискотеку в Борково-Косцельне, передает ТСН.

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Он разговаривал с мамой по телефону вплоть до того момента, когда заходил в клуб. После того, как парень вышел из заведения, его телефон отключен. По данным журналистов, он сел в попутку и после этого исчез.

Кирилл работал в пекарне в городе Серпц, он был трудоустроен официально. Работодатель сообщил об исчезновении парня 6 ноября. Сейчас вся полиция города задействована в поисках украинца, его ищут с помощью собак и квадрокоптеров.

Как сообщали СМИ, 8 ноября польские пограничники задержали в Опольском воеводстве 17 граждан Украины.