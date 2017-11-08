В Польше задержали 17 украинцев - СМИ

Польские пограничники задержали в Опольском воеводстве 17 граждан Украины. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на капитана Катажину Вальчак из Силезского отделения Пограничной службы.

Она сообщила, что пребывание украинцев в Польше противоречило декларируемым целям, один из задержанных работал нелегально.

Вальчак сообщила, что задержание произошло во время совместной акции пограничников и инспекторов Государственной инспекции труда, которые проверяли соблюдение правил законности трудоустройства, трудового права и правил техники безопасности в одном из логистических центров в Опольском воеводстве.

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Пограничники установили, что пребывание иностранцев в Польше противоречит декларируемым целям при подаче заявлений на визу в консульствах Польши в Украине. В связи этим комендант Пограничной службы в Ополе выдал 16 гражданам Украины решение об обязанности возвращения.

Еще одного задержанного украинца, сообщила Вальчак, «поймали на горячем во время незаконного выполнения работы». Сотрудница Пограничной службы отметила, что мужчина не имел ни разрешения на работу, ни заявления о намерении работодателя поручить выполнение работы иностранцу.

Суд постановил, что гражданин Украины должен уплатить штраф и покинуть территорию Польши.