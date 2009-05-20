Минфин РФ просит не считать отказ Украине окончательным

Россия на данный момент не приняла решение о предоставлении Украине кредита в размере 5 миллиардов долларов, сказал РИА Новостизамглавы Минфина РФ Дмитрий Панкин.

"Украина обратилась с просьбой о кредите в феврале 2009 года. Вопрос рассматривался и на данный момент кредит не выдан, решение о кредите не принято", - сказал Панкин, добавив, что контакты по вопросам взаимодействия стран в финансовой сфере между Минфинами РФ и Украины продолжаются.

Глава Минфина Алексей Кудрин ранее в среду не стал говорить, приняты ли решения по кредитам Украине и другим странам, сославшись на пока предварительные результаты работы по ним.

Агентство Reuters сообщило в среду, что Россия отказала Украинев предоставлении кредита.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко попросила кредит еще в феврале 2009 года, напоминает Лента.ру. Тогда же в СМИ появились сообщения, что Россия согласится дать деньги при условии, что три миллиарда долларов Украина потратит на покупку российского газа. Однако правительство Украины опровергло эти сведения.

В конце апреля премьер-министр РФ Владимир Путин также заявлял, что никаких решений по поводу предоставления Украине кредита пока не принималось, пояснив, что деньги нужны Киеву на закупку российского газа для подземных хранилищ, чтобы обеспечивать бесперебойный транзит газа в Европу через украинскую территорию.