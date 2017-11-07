На границе пьяный украинец ударил по голове польского таможенника

16:32, 07 ноября 2017
Общество
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Агрессивное поведение мужчины заставило таможенников вызвать в пункт пропуска наряд полиции.

Nowiny24

На польско-украинской границе 28-летний украинец ударил польского таможенника в пункте пропуска в Будомежи. Об этом сообщает польский портал Nowiny24.

Читайте такжеВ Польше украинцу за убийство земляка грозит пожизненный срокИнцидент произошел 6 ноября, когда таможенники отправили на углубленный осмотр автомобиль, в котором двое украинцев ехали в Польшу.

За рулем автомобиля была женщина, с ней в салоне ехал 28-летний пассажир. Его агрессивное поведение заставило таможенников вызвать в пункт пропуска наряд полиции с Любачова.

Польское издание сообщает, что украинец препятствовал проведению таможенного осмотра автомобиля, обзывал таможенников вульгарными словами и ударил одного из них по голове. После проверки алкотестер показал два промилле алкоголя в крови украинца.

Гражданина Украины доставили в отделение полиции, где он признал вину и написал заявление о добровольной уголовной ответственности. Ему грозит до пяти месяцев заключения.

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